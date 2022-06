Weather Updates: अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिमी तट पर होगी भारी बारिश , IMD ने जारी किया Alert

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 20 जून। गर्मी की मार के बीच में कई जगहों पर मानसून ने दस्तक दे दी है तो कहीं ये एक-दो दिन में पहुंचने वाला है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिमी तट पर तेज बारिश होने की पूरी आशंका है तो वहीं अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश के साथ गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना नजर आ रही है।

Intense spell of rainfall along the west coast during next 5 days. Thunderstorm activity accompanied by isolated heavy showers likely to continue over North, Central & East India during the next 2 days: India Meteorological Department