Weather: दिल्ली में अक्टूबर में हुई भारी बारिश मानसूनी नहीं है, यह प्राकृतिक घटना जिम्मेदार है

oi-Anjan Kumar Chaudhary

बारिश ने मानसून में तो दिल्ली-एनसीआर से आमतौर पर मुंह फेरे रखा, लेकिन अक्टूबर में हो रही भारी बारिश अजीब परिस्थितियां पैदा कर रहा है। मौसम विभाग ने इससे फौरन छुटकारा मिलने का संकेत भी नहीं दिया है। आधिकारिक तौर पर दिल्ली में 29 सितंबर को ही मानसून का इस साल का कोटा पूरा हो गया था। फिर देश के कई हिस्सों में अभी जिस तरह से बेमौसम बारिश हो रही है या कुछ इलाकों में मानसून लंबा खिंचा है, तो उसके पीछे की वजह जानना भी जरूरी है। दरअसल, वायुमंडल में पक्षिमी विक्षोभ के साथ-साथ कई तरह की प्राकृतिक घटनाएं एक साथ हो रही हैं और उसकी की वजह से फिलहाल दिल्ली समेत कई जगहों पर मौसम इतना सराबोर हुआ है।

English summary

Weather:It is raining in Delhi-NCR due to western disturbances not due to monsoon, very heavy rain is expected in some places in UP-Bihar-Uttarakhand