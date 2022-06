IMD: तेज गति से आगे बढ़ रहा है मानसून, जल्द देगा यूपी-दिल्ली में दस्तक , जानिए ताजा स्थिति

India

नई दिल्ली, 13 जून। गर्मी के प्रहार के ग्रसित उत्तर भारत में बेसब्री से मानसून का इंतजार हो रहा है। यूपी, दिल्ली, बिहार में पारा चालीस पार चल रहा है। लोगों को घर से बाहर निकलने में भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ रहा है तो वहीं भारतीय मौसम विभाग ने मानसून के बारे में एक राहत भरी खबर दी है और कहा है कि मानसून अपनी स्पीड से आगे चल रहा है और अगर यही हाल रहा तो दिल्ली और यूपी में अपने तय वक्त से पहले भी पहुंच सकता है।

Southwest Monsoon further advanced into some more parts of Arabian Sea, some parts of Gujarat, entire Konkan, most parts of Madhya Maharashtra & Marathwada, Karnataka, some parts of Telangana & Rayalaseema, some more parts of TN, most parts of SHWB, some parts of Bihar today: IMD pic.twitter.com/lafSgoxCn9