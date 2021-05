मोदी सरकार की ‘पॉजिटिविटी’ मुहिम को प्रशात किशोर ने बताया घृणित काम, बोले हमें अंध प्रचारक नहीं बनना चाहिए

India

नई दिल्‍ली। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्‍होंने कहा है कि पॉजिटिविटी के नाम पर सरकार की तरफ से झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने की लगातार कोशिश हो रही है। आपको बता दें कि कोरोना संकट के दौर में वैश्‍विक आलोचनाओं का सामना कर रही बीजेपी सरकार पॉजिटिविटी मुहिम की शुरुआत की है। इस मुहिम के तहत सरकार के छवि को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशांत किशोर ने इसे घृणित बताया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जिस वक्‍त में हर कोई शोक मना रहा है और चारों तरफ त्रासदी है।

ऐसे में सकारात्‍मकता के नाम पर झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाना घिनौनी बात है। उन्‍होंने आगे कहा कि सरकार का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए हमे अंधा नहीं बन जाना चाहिए। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की बड़ी जीत की रणनीति में अहम भूमिका निभाई थी। इस जीत के बाद प्रशांत किशोर ने चुनावी रणनीतिकार की भूमिका से खुद को हटा लेने का ऐलान किया था। वहीं प्रशांत किशोर के अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार की इस मुहिम पर हमला बोला है।

In the face of a grieving nation and tragedies unfolding all around us, the continued attempt to push FALSEHOOD and PROPAGANDA in the name of spreading POSITIVITY is disgusting!

For being positive we don’t have to become blind propagandist of the Govt.