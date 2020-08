India

oi-Richa Bajpai

नई दिल्‍ली। देश आज अपना 74वां स्‍वतंत्रता दिवस मना रहा है। दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले पर तिरंगा फहराने के साथ हुई। जहां पीएम मोदी ने बतौर गैर-कांग्रेसी पीएम होकर तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड दर्ज किया तो उनके ही करीब खड़ी इंडियन आर्मी की मेजर श्‍वेता पांडे ने भी इस मौके पर एक इतिहास बनाया। मेजर श्‍वेता पांडे वहीं ऑफिसर हैं जिन्‍होंने हाल ही में रूस के रेड स्‍क्‍वॉयर पर हुई विक्‍ट्री परेड पर पहली बार भारतीय सैन्‍य दल का नेतृत्‍व किया था।

शुक्रवार को रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस बात की आधिकारिक पुष्टि की गई थी। मंत्रालय ने बताया कि सेना की ईएमई (इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग) की ऑफिसर मेजर श्‍वेता पांडे बतौर फ्लैग ऑफिसर पीएम मोदी की मदद करेंगी। वह सेना की 505 बेस वर्कशॉप की ऑफिसर हैं। जून में रूस की राजधानी मॉस्‍को के रेड स्‍क्‍वॉयर पर हुई विक्‍ट्री परेड पर मेजर श्‍वेता नजर आई थीं। उस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बतौर मुख्‍य अतिथि परेड में शामिल थे। पहले भी महिला ऑफिसर्स को इस तरह के रोल मिले हैं और अब वह गणतंत्र दिवस परेड के दौरान दलों का नेतृत्‍व करती हुई नजर आई हैं।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi unfurls the National Flag at the ramparts of the Red Fort on #IndependenceDay today.

The PM is being assisted by Major Shweta Pandey in unfurling the National Flag. pic.twitter.com/RPHNqMZxZS