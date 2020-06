वाजिद के निधन के बाद वायरल हुआ ये Video, अस्पताल के बेड पर सलमान का ही गाना गाते दिखे

View this post on Instagram

'' Your music will always live on''His old video... Which is going viral as his last song. #RIPWAJIDBHAI Follow @thebollywoodstoryofficial for more updates. . . . . #वाजिदखानकोश्रद्धांजलि #वाजिदखानकीकोरोनासेमौत ! #वाजिदखानकानिधन #WajidKhan #bollywood #thebollywoodstory #bollywoodupdates #RIP #RIPwajidkhan #WAJIDKHANOMORE #WAJIDKHANPASSESAWAY #ripwajidkhan #musiccomposer #sajidwajid #coronavirus #artist #celeb #celebrity #celebrities #celebstyle #bollywood #films #movies #pag #magazine #show #GoneTooSoon #Music