'आम इंसान नहीं ये सुपर हीरो हैं', LoC में भीषण बर्फबारी के बीच जवानों की गश्त का वीडियो वायरल

India

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली, 8 जनवरी: पूरा उत्तर भारत भीषण ठंड की चपेट में है। इस बीच पहाड़ों पर भी लगातार बर्फबारी जारी है। जिस वजह से ज्यादातर उच्च पर्वतीय इलाकों में पारा शून्य से नीचे चल रहा। आम इंसान इस भीषण ठंड में रजाई से बाहर नहीं निकल रहा, लेकिन भारतीय सेना के जवान अंतरराष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर इस मुश्किल हालात में भी डटे हुए हैं। जिसके कई सारे वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे। (वीडियो-नीचे)

No easy hope or lies

Shall bring us to our goal,

But iron sacrifice

Of body, will, and soul.

There is but one task for all

One life for each to give

Who stands if Freedom fall? pic.twitter.com/X3p3nxjxqE