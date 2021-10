वरुण गांधी को 'उलट बयानी' पर पहली बार पार्टी से मिली नसीहत, भाजपा सांसद बोले- वे बच्चे थे जब उनकी दादी ने.....

India

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर: भारतीय जनता पार्टी के एक राज्यसभा सांसद ने पहली बार यूपी के पीलीभीत लोकसभा सीट से पार्टी सांसद वरुण गांधी को उनके बयानों को लेकर नसीहत दी है और कहा है कि उनके लिए ऐसा करना उचित नहीं है। पार्टी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने दावा किया है कि वरुण को पार्टी में 'असुविधा' महसूस हो रही है और उनसे कहा है कि उन्हें वह दिन भूलना नहीं चाहिए, जब उनकी मां और बीजेपी एमपी मेनका गांधी पहली बार किन परिस्थितियों में बीजेपी में शामिल हुई थीं।

BJP's Rajya Sabha MP from UP Harnath Singh Yadav has told Varun Gandhi that it is not right to speak against the policies of the party