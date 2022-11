Vande Bharat Express:11 नवंबर से चेन्नई-मैसूर के बीच दौड़ेगी 5वीं वंदे भारत ट्रेन, किराया-समय और पूरी डिटेल

India

Chennai to Mysore Vande Bharat Express: देश की पांचवीं और दक्षिण भारत की पहली सेमी-हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 11 नवंबर को हरी झंडी दिखाकर रवाना की जाएगी। इस ट्रेन के चलने से चेन्नई-बैंगलुरु और मैसूर तक की यात्रा बहुत ही सुगम और आसान हो जाएगी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने दो और वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। उससे पहले सिर्फ दो ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलती थीं, जो सिर्फ 52 सेकेंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है। चेन्नई-मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की रूट, टाइमिंग, किराया और बाकी पूरी डिटेल यहां जानिए।

Vande Bharat Express:Prime Minister Narendra Modi will flag off the Chennai-Mysore Vande Bharat train on November 11. About Rs 97 crore has been spent on this. Can accelerate to 100 km in 52 seconds