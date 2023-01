Vande Bharat Train Stone Pelting : उद्घाटन से 8 दिन पहले पथराव, पहले किन राज्यों में हुए हैं हमले, जानिए

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ है। पीएम मोदी 19 जनवरी को हरी झंडी दिखा कर इसका उद्घाटन करने वाले थे। हालांकि, करीब आठ दिन पहले इस ट्रेन को निशाना बनाया गया है। जानिए पहले कहां हमले हुए हैं।

India

oi-Jyoti Bhaskar

Vande Bharat Train Stone Pelting के बाद एक बार फिर क्षतिग्रस्त हो गई। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के कोच पर पथराव हुआ, जिसमें कांच टूट गया। आंध्र प्रदेश में हुई इस घटना के बाद सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़ा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में बुधवार को जिस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के कोच पर पथराव हुआ इसका उद्घाटन 19 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले थे। जानिए, विशाखापत्तनम से पहले किन शहरों-राज्यों में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव हो चुके हैं -

बुधवार को वंदे भारत एक्सप्रेस पर हमला तब हुआ जब ट्रायल रन पूरा होने के बाद ट्रेन विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन से मरीपालेम में कोच मेंटेनेंस सेंटर जा रही थी। इस घटना में एक कोच के दो शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। गौरतलब है कि पीएम मोदी इस ट्रेन को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले थे।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) अनूप कुमार सत्पथी ने बताया, "बुधवार शाम करीब साढ़े छह बजे विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन से कोचिंग कॉम्प्लेक्स जा रही वंदे भारत ट्रेन को अज्ञात असामाजिक तत्वों ने पथराव कर क्षतिग्रस्त कर दिया।" उन्होंने बताया कि रेलवे पुलिस फोर्स (आरपीएफ) ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।

We have identified some suspects, RPF is on to them. CCTV footage will be checked and strict action will be taken against the culprits: Anup Kumar Satpathy, Divisional Railway Manager pic.twitter.com/wqdTLzeUVi