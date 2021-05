तेलंगाना में ड्रोन के जरिए होगी वैक्सीन की डिलीवरी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दी सशर्त मंजूरी

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, मई 8। कोरोना संकट के बीच देश में टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण भी चल रहा है। देश के कई राज्यों में वैक्सीन की भारी कमी के बीच तेजी से वैक्सीन का उत्पादन किया जा रहा है। इसके अलावा यही कोशिश की जा रही है कि जितना जल्दी हो सके, उतनी ही जल्दी वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन पहुंचाई जा सके। इसके लिए तेलंगाना में एक बहुत ही अच्छी पहल को मंजूरी दी गई है। तेलंगाना में अब वैक्सीन की डिलीवरी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। इस काम के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DGCA की तरफ से भी सशर्त मंजूरी मिल गई है।

राज्य के अंदर ही वैक्सीन की डिलीवरी होगी ड्रोन से

सिविल एविएशन मंत्रालय ने अपने बयान में साफ किया है कि प्रायोगिक रूप से ड्रोन के जरिए टीके को वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचाया जाएगा। मंत्रालय ने इस संबंध में जानकारी दी थी कि उसने तेलंगाना सरकार को मानवरहित विमान प्रणाली (यूएएस) नियम-2021 में सशर्त छूट दी है। इस छूट के तहत दृश्यता सीमा के अंदर प्रायोगिक रूप से ड्रोन का इस्तेमाल कर टीका पहुंचाने के लिए किया जाएगा। मंत्रालय ने अपने आदेश में आगे कहा है कि राज्य सरकार को यह छूट अगले एक साल या अगले आदेश तक के लिए ही दी गई है।

Ministry of Civil Aviation (MoCA) & Directorate General of Civil Aviation (DGCA ) have granted conditional exemption to Govt of Telangana for conducting experimental Beyond Visual Line of Sight drone flights for delivery of vaccines: Ministry of Civil Aviation (MoCA) pic.twitter.com/bUwjcySn15