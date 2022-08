ऐतिहासिक ! पहली बार भारत में रिपेयर होगा US नेवी का पोत, तमिनलाडु में बना इतिहास

India

oi-Jyoti Bhaskar

चेन्नई, 07 अगस्त : US navy ship Charles Drew के चेन्नई पहुंचने के साथ ही भारत के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। अमेरिकी नौसेना का ये जहाज तमिलनाडु के शिपयार्ड में मरम्मत किया जाएगा। भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी में उस समय एक नया आयाम जुड़ गया जब यूएस नेवी शिप (USNS) चार्ल्स ड्रू मरम्मत और अन्य सेवाओं के लिए रविवार को चेन्नई के कट्टुपल्ली शिपयार्ड पहुंचा। USNS Charles Drew 11 दिनों की अवधि के लिए कट्टुपल्ली शिपयार्ड में रहेगा और विभिन्न क्षेत्रों में मरम्मत की जाएगी।

भारत के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इतिहास में भारत में अमेरिकी नौसेना के जहाज की यह पहली मरम्मत है। अमेरिकी नौसेना ने जहाज के रखरखाव के लिए कट्टुपल्ली में एलएंडटी के शिपयार्ड को एक अनुबंध दिया गया था। US navy ship Charles Drew का चेन्नई शिपयार्ड में आना वैश्विक जहाज मरम्मत बाजार में भारतीय शिपयार्ड की क्षमताओं का प्रतीक है। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय शिपयार्ड उन्नत समुद्री प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों का उपयोग करते हुए व्यापक और लागत प्रभावी जहाज मरम्मत और रखरखाव सेवाएं प्रदान करते हैं।

This is the first ever repair of a US Navy ship in India. The US Navy had awarded a contract to L&T’s Shipyard at Kattupalli for undertaking maintenance of the ship. The event signifies the capabilities of Indian shipyards in the global ship repairing market: Ministry of Defence