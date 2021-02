लोकसभा में पूर्व CJI पर टिप्पणी को लेकर हंगामा, महुआ मोइत्रा पर हो सकती है कार्रवाई

India

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा सोमवार को लोकसभा में राम मंदिर और पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के फैसले को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के बाद से सदन का माहौल गर्माया हुआ है। विपक्षी सांसदों ने महुआ मोइत्रा की टिप्पणी को आपत्तिजनक बताते हुए सदन की कार्यवाही में खलल डाला और हंगामा मचाया। संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मंगलवार को कहा कि यह गंभीर मामला है, तृणमूल सांसद पर उचित कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है।

आपको बता दें कि गत सोमवार तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा ने स्पीकर के समक्ष राम मंदिर और पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के फैसले पर सवाल उठाते हुए विवदित बयान दिया। राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उन्होंने राम मंदिर को लेकर पूर्व सीजेआई के फैसले को लेकर अभद्र टिप्पणी की जिसकी सदन में बीजेपी और सरकार की तरफ से तीखी आलोचना की गई। सदन में जोरदार हंगामे के बीच महुआ मोइत्रा ने बोलना जारी रखा और कहा कि पूर्व सीजेआई गोगोई ने दबाव में आकर राम मंदिर मामले पर फैसला सुनाया।

Raising the issue of Ram Mandir judgment & bringing the then CJI & other things, it's a serious matter & we're thinking of taking appropriate measure: Parliamentary Affairs Minister Pralhad Joshi on TMC MP Mahua Moitra's remarks in Lok Sabha yesterday