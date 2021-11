यूपी चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी को क्यों याद आए 'भगवान राम' ?

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 8 नवंबर: एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भारत-चीन संबंधों से लेकर यूपी की राजनीति तक भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नेताओं पर जोरदार हमला बोला है। ओवैसी ने सबसे पहले चीन से सटी सीमाओं के हालातों पर संसद के शीतकालीन सत्र में चर्चा और विवाद वाले इलाकों में सांसदों के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का दौरा कराने की मांग की है। उनकी दलील है कि इससे देश की संप्रभुता फिर से साबित कर सकेंगे। यही नहीं उन्होंने यूपी में निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद की ओर से भगवान राम को लेकर की गई एक विवादित टिप्पणी को लेकर भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और भाजपा नेताओं को घेरने की कोशिश की है।

English summary

AIMIM chief Asaduddin Owaisi has wraps the BJP-RSS from China to Lord Ram and demanded a debate on the status of LAC in the winter session of Parliament