स्मृति ईरानी ने शेयर की होने वाले दामाद की नई फोटो, टचिंग अंदाज में बोला 'शुक्रिया'

नई दिल्ली, 29 दिसंबर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इन दिनों अपनी लाइफ के नए रोल की वजह से जबरदस्त चर्चा में हैं, दरअसल स्मृति ईरानी अब रीयल जिंदगी में सास बनने जा रही हैं, उनकी बेटी शैनेल ईरानी की सगाई हो गई है। इस बात की सूचना स्मृति ने ही अपने सोशल अकाउंट पर क्रिसमस वाले दिन दी थी। अब स्मृति ने एक बार फिर से अपनी बेटी शैनल और होने वाले दामाद अर्जुन भल्ला की नई तस्वीरें शेयर करते हुए उन लोगों को धन्यवाद दिया है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर स्मृति और उनके पूरे परिवार को इस शुभ बात के लिए विश किया था।

Union Minister Smriti Irani shared yet another wonderful picture of daughter Shanelle and Arjun Bhalla on Instagram on Tuesday and thanked everyone for their warm wish.