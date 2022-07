क्या शिवसेना में टूट से पहले उद्धव ने बीजेपी नेतृत्व से गुहार लगाकर सरकार बचाने की कोशिश की थी ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मुंबई, 17 जुलाई: महाराष्ट्र के सियासी संकट का अंत अभी अदालत से नहीं हुआ है। लेकिन, फिलहाल एक बात तय है कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महा विकास अघाड़ी सरकार गिर चुकी है और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाली सरकार सत्ता में बैठ चुकी है। ऐसे में एक नई रिपोर्ट आई है कि उद्धव ठाकरे ने जब अपनी कुर्सी जाती देखी थी तो उन्होंने भाजपा नेतृत्व के पास भी सरकार बचाने के लिए काफी हाथ-पैर मारे थे, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपना यह दर्द शिवसेना के सांसदों के सामने भी जाहिर किया और भाजपा के साथ मध्यस्थता करवाने में उनसे भी सहयोग मांगी थी।

English summary

When Uddhav Thackeray saw his govt collapse in Maharashtra, he had made a lot of plea to the BJP leadership to save the government. But things didn't work out