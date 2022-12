'ये लव-जिहाद का मामला, हम इसपर सख्त कानून लाने पर कर रहे विचार', तनुषा केस पर महाराष्ट्र के मंत्री का बयान

तनुषा सुसाइड केस पर महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश का बड़ा बयान आया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ये लव जिहाद का मामला है। ऐसे मामले हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं।

India

oi-Neeraj Kumar Yadav

एक्ट्रेस तुनिषा शर्मा ने शनिवार को सुसाइड कर लिया था। एक्ट्रेस की खुदकुशी के बाद मां ने को-स्टार शीजान पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत की थी। जिसके बाद पुलिस ने शनिवार को को-स्टार को गिरफ्तार कर लिया था। जहां रविवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया और 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। वहीं, अब इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन का बड़ा बयान आया है।

TV actor Tunisha Sharma death case | It is a matter of 'love jihad' and police are investigating the case. We are seeing that such cases are increasing day by day and we are mulling to bring a strict law against it: Maharashtra Minister Girish Mahajan, in Nashik pic.twitter.com/vhzPeuEeMX