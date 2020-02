ट्रंप ने अहमदाबाद में स्वागत के लिए 70 लाख लोगों की मौजूदी का किया दावा, लोग ले रहे हैं मजे

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली- अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारत में अपने स्वागत को लेकर की गई तैयारियों को लेकर बहुत बड़ा दावा कर दिया है। लेकिन, अब उनके इस दावे की वजह से भारत में लोगों को ट्विटर पर खूब मजे लेने का मौका मिल गया है। वैसे ट्रंप पहले भी ऐसे कई दावे कर चुके हैं, जो बाद में गलत साबित हुए हैं। इस बार ट्रंप ने भारत यात्रा से पहले कहा है कि जब वह अहमदाबाद में उतरेंगे तो एयरपोर्ट से लेकर उनके स्वागत स्थल तक उनकी आगवानी करने के लिए 7 मिलियन या 70 लाख लोग खड़े होंगे। ट्रंप ने यहां तक कहा है कि यह बात उन्हें पीएम मोदी ने ही बताई है। वैसे गौरतलब है कि एक बार ट्रंप भारत-पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश को लेकर भी इससे भी बड़े दावे कर चुके हैं और बाद में उनके दफ्तर को भी उसे खारिज करना पड़ गया था।

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति ने वॉशिंगटन में भारत की पहली आधिकारिक यात्रा के बारे में बताया है कि, "भारत ने हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी को बहुत पसंद करता हूं। और उन्होंने मुझसे कहा है कि एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक 70 लाख लोग मौजूद रहेंगे।" दरअसल, ट्रंप गुजरात के अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप रैली के दौरान होने वाले रोडशो का हवाला दे रहे थे।

ऐक्टिविस्ट साकेत गोखले लिखते हैं कि 'मोदी को ट्रंप से किए 70 लाख वाले वादे पर पछतावा होगा। वह तो बच्चे की तरह उसपर अटका रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं को पोटुस कोई शुल्क न थोप दे, जब उसे पता चलेगा कि यह सिर्फ एक 'जुमला' था।'

Modi is going to regret making that random “7 million people” promise to Trump. He’s hung up on it like a baby.

I just hope POTUS doesn’t sulk & impose tariffs/call off his visit when he realizes it was all a “jumla”. https://t.co/QfFax4HY0d