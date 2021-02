त्रिवेंद्रम: राहुल गांधी ने केंद्र को लिया आड़े हाथ, बोले- प्रधानमंत्री ने नोटबंदी कर गरीबों का पैसा लिया

India

त्रिवेंद्रम: इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर केरल में अभी से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। केरल में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच भी धड़ाधड़ चुनावी रैलियां की जा रही हैं। इसी क्रम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने त्रिवेंद्रम की जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मंच से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर निशाना साधा। इस बीच एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी राहुल गांधी और कांग्रेस पर पलटवार किया। मालूम हो कि अप्रैल-मई में जिन पांच राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उनमें केरल भी शामिल है।

केरल के त्रिवेंद्रम से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा, 4 लोग केंद्र सरकार को चला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी कर गरीब लोगों की जेब से पैसा लिया। पिछले 6 सालों में रोज़गार पैदा करने वाले क्षेत्र की रीढ़ तोड़ दी गई। किसान और छोटे व्यापरियों को नोटबंदी और GST से फायदा नहीं हुआ। राहुल गांधी ने आगे कहा, पहले 15 साल के लिए, मैं उत्तर भारत में सांसद रहा। मुझे एक अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई थी। मेरे लिए, केरल आना बहुत नया था क्योंकि अचानक मैंने पाया कि लोग मुद्दों में दिलचस्पी रखते हैं और न केवल सतही तौर पर बल्कि मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी करना चाहते हैं।

