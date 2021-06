Nusrat Jahan vs Nikhil Jain: नुसरत की नई पोस्ट हुई वायरल, कहा-'हर किसी को चाहिए ऐसी औरत...'

India

कोलकाता, 16 जून। मशहूर बंगाली अभिनेत्री और टीएमसी सांसद नुसरत जहां इन दिनों अपनी टूटती शादी, प्रेग्ननेंसी और अफेयर को लेकर चर्चा में हैं। अपने पारिवारिक मसले को छुपा कर रखने में असफल नुसरत ने उस वक्त लोगों को चौंका दिया, जिस वक्त उन्होंने ये कहा कि उनकी शादी ही मान्य नहीं हैं, जिसके बाद वो लोगों के निशाने पर आ गई। उनके पति निखिल जैन ने शादी टूटने से लेकर शादी को अमान्य करार देने तक का सारा आरोप नुसरत जहां पर मढ़ दिया है, ऐसे में अब नुसरत जहां ने सोशल मीडिया पर दो पोस्ट लिखकर अपने आलोचकों को जवाब देने की कोशिश की है।

English summary

TMC MP-Actress Nusrat Jahan Wrote new Post says- Everyone wants Strong Women, here is her post, please have a look.