एक साथ प्रेग्नेंट हुईं तीन महिला दोस्त, तीनों ने अपने बच्चे का रखा सेम नाम, बताई ये खास वजह, खूब हो रही चर्चा

India

oi-Sushil Kumar

नई दिल्ली, 27 अगस्त: कुछ नया या यूनिक करने के लिए लोग क्या नहीं करते हैं। ऐसे-ऐसे जतन करते हैं कि लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं। एक ऐसा ही मामला सुर्खियों में आ गया है। जिसे सुनकर लोग हैरान हैं। यहां तीन महिलाओं ने अपने बच्चे को एक ही नाम रखने का फैसला किया है। ये तीनों महिलाएं आपस में दोस्त हैं। तीनों ने यह फैसला सबकी सहमति से ली है।

English summary

three women friends decided to give all their kids exact same name got pregnant at around same time