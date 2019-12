इस साल के वो कलाकार जो पर्दे पर आए और सबके दिलों पर छा गए

India

'कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालकर देखो'' इस बार के कुछ बॉलीवुड कलाकारों के लिए ये कथन शत प्रतिशत सच साबित हुआ.

बात उन चेहरों की जो भीड़ में लापता थे लेकिन उनकी लगन, मेहनत ने उन्हें चमकता सितारा बना दिया.

कुछ कलाकारों को अपनी पहली ही फ़िल्म में बड़ी सफलता मिली तो कुछ को गुमनामी से इस साल ने निकाला.

इसमें सिर्फ़ बॉलीवुड की फ़िल्मों का योगदान ही नहीं रहा बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आई वेब सीरीज और फ़िल्मों ने भी अपनी भागेदारी निभाई.

फ़िल्म 'गली ब्वॉय' ने दो कलाकारों को ख़ूब चमका दिया और अगर आप सोच रहे हैं कि वो आलिया भट्ट और रणवीर सिंह हैं तो आपका ये अंदाज़ा ग़लत है.

एम सी शेर, मोइन आरिफ़ का किरदार निभाने वाले सिद्धांथ चतुर्वेदी और विजय वर्मा इस फ़िल्म में स्टार कलाकार साबित हुए.

हैदराबाद के विजय वर्मा ने 2005 में एफ़टीआईआई से एक्टिंग का कोर्स किया और बाद में सपनों की नगरी मुंबई आ गए.

मीठीबाई कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद सीए की पढ़ाई करने वाले सिद्धांथ चतुर्वेदी 'गली ब्वॉय' में एम सी शेर बनकर छा गए.

इससे पहले सिद्धांथ ने इनसाइड एज सीरीज़ में काम किया था और हाल ही में इनसाइड एज 2 में वह अहम किरदार में नज़र आए थे.

गली ब्वॉय से उलट-पुलट हुई ज़िंदगी : नैज़ी

इस साल के शुरुआती महीने यानी जनवरी में आई फ़िल्म 'उरी- द सर्जिकल स्ट्राइक' ने बॉक्स ऑफ़िस को अपनी धमाकेदार कमाई से हिला दिया. फ़िल्म के हीरो विक्की कौशल ने 'संजू' और 'राज़ी' फ़िल्म से लोगों के दिलों में जगह तो बना ही ली थी लेकिन 'उरी' फ़िल्म ने उन्हें बतौर हीरो बड़ी पहचान दी. अकेले अपने कंधों पर फ़िल्म को सफलता दिलाकर उन्होंने निर्देशकों का विश्वास जीता.

बॉलीवुड को इस फ़िल्म ने एक नया हीरो दिया तो पहली बार फ़िल्म का निर्देशन करने वाले आदित्य धर जैसे निर्देशक भी उभरकर सामने आए.

'काबुल एक्सप्रेस', 'हाल-ए-दिल' और 2009 में आई 'डैडी कूल' जैसी फ़िल्मों में गानों के बोल लिखकर फ़िल्मी दुनिया में निर्देशक बनने का सपना लेकर आए आदित्य धर अपनी पहली ही निर्देशित फ़िल्म में लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहे.

यही नहीं, साल का अंत होते-होते सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए वह राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए. उन्होंने फिर ट्वीट करते हुए लिखा था कि उनकी 15 साल की मेहनत अब रंग लाई.

