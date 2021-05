कभी कांग्रेस के होते थे ये 6 'लाल', अब दूसरे दलों से मुख्यमंत्री बनकर मचा रहे हैं धमाल

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 12 मई: इसी महीने संपन्न हुए चार राज्यों समेत केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। असम और केरल में सरकार बनाने के उसके सपने चकनाचूर हो गए। पुडुचेरी में जहां हाल तक उसकी सरकार थी, वहां भी वह सत्ता में वापस नहीं लौट पाई। ले देकर तमिलनाडु से सांस लेने का मौका मिला है, जहां उसकी बड़ी सहयोगी डीएमके एक दशक बाद सत्ता में वापस लौट आई है। लेकिन, कांग्रेस के इतिहास के लिए एक चौंकाने वाली बात ये है कि जिन पांच राज्यों में चुनाव हुए हैं, उनमें से तीन प्रदेशों के मुख्यमंत्री बनने वाले नेताओं का बैकग्राउंड कांग्रेसी है और वो अलग-अलग समय में कांग्रेस छोड़कर आज दूसरे दलों से सीएम बने हैं। यही नहीं बाकी तीन राज्य और हैं, जहां के मुख्यमंत्री कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी कांग्रेस विरोध की राजनीति चल निकली है।

English summary

6 leaders who were earlier in the Congress, are now holding the Chief Minister's post from other parties, these include Mamata, Himant and Jagan Mohan Reddy