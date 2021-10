नोएडा, फरीदाबाद, यमुनानगर और दिल्ली के कुछ इलाकों में अगले 2 घंटों में होगी बारिश- भारत मौसम विज्ञान विभाग

India

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि अगले 2 घंटों के दौरान पश्चिम, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण, दक्षिणपूर्व दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गंगोह, यमुनानगर के अलग-अलग स्थानों पर और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी। मौसम विज्ञान विभाग ने दोपहर 2.15 पर यह सूचना जारी की थी। बता दें कि राजधानी दिल्ली में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं।

कैसे होगा करवा चौथ पर चांद का दीदार

इत्तेफाक से आज करवा चौथ भी है। इस दिन सभी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और यह व्रत चंद्रमा के दीदार के बाद ही तोड़ा जाता है। अब जब कई जगह पर बादल छाए हुऐ हैं, ऐसे में महिलाओं को चांद का दीदार करना मुश्किल होगा। लेकिन हो सकता है कि रात तक मौसम साफ हो जाए। मौसम विभाग(IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक हरियाणा, उत्तराखंड, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्ली व मध्यम बारिश होने की संभावना है।

हिमाचल प्रदेश में हुई बर्फबारी

वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले के कई हिस्सों में आज जमकर बर्फबारी देखने को मिली। कोकसर इलाके में बर्फ की चादर बिछी हुई नजर आई। बर्फबारी के साथ ठंड बढ़ गई है। शनिवार को हिमाचल के रोहतांग, पांगी और मनाली की ऊंची चोटियों पर सुबह बर्फबारी हुई। रविवार को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश, आंधी और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 25 अक्टूबर को मौसम साफ होने के अनुमान है।

बर्फबारी से पर्यटन उद्योग खुश

प्रदेश में बर्फबारी से पर्यटन उद्योग के चेहरों पर रौनक देखने को मिली। बता दें कि बर्फबारी में सैलानियों की प्रदेश में आमद बढ़ जाती है और पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के लिए यह कमाई करने का अवसर लेकर आती है।

