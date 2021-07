India

oi-Bhavna Pandey

बेंगलुरु, 22 जुलाई। कोरोना ने लाखों लोगों की जान ले ली। इस महामारी से हर कोई भयभीत हैं, वहीं आंध्र प्रदेश के एक गांव में एक ऐसा केस सामने आया है कि जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इस परिवार ने कोरोना के डर से स्‍वयं को पिछले 15 महीनों से घर में बंद रखा है।

English summary

The family kept itself imprisoned in the house for 15 months due to fear of COVID, know what happened?