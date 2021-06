VIDEO: भारतीय सेना की ऐसी अपील पर भावुक हुआ आतंकवादी, बिना देर किए AK-56 के साथ किया सरेंडर

India

oi-Akarsh Shukla

श्रीनगर, 27 जून। जम्मू-कश्मीर में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सुरक्षाबलों का बड़ा ऑपरेशन जारी है। आए दिन कश्मीर के विभिन्न इलाकों से सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबरें सामने आती रहती हैं, जिसमें कुछ आतंकी या तो ढेर कर दिए गए या फिर अपनी जान की सलामती के लिए कुछ ने भारतीय जवानों के सामने सरेंडर कर दिया। हाल ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा गया कि सुरक्षाबलों की अपील पर गांव में हथियार के साथ छिपे एक आंतकी ने आत्मसमर्पण कर दिया।

A precious life from #Shopian was saved today, when a misguided youth who had recently joined LeT, surrendered during Op Hanjipora#IndianArmy remains steadfast in its commitment to accept surrenders of local youth, who want to shun violence and return to the national mainstream. https://t.co/wIGFFD6mlp pic.twitter.com/o33v9O0Bw7