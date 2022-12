Telangana Lovers: सुबह हुआ अपहरण, दोपहर में लड़की ने वीडियो जारी कर कहा- हमने शादी कर ली है

तेलंगाना में लड़की का अपहरण हुआ था, जिसका वीडियो सामने आया था, लेकिन अपहरण के कुछ घंटों बाद लड़की ने वीडियो जारी करके अपहरणकर्ता को बताया प्रेमी

Telangana Lovers: तेलंगाना में पिता के सामने कुछ लोग बेटी को अगवा करके ले जाते हैं। इस घटना का वीडियो भी सामने आया था, जोकि काफी वायरल हुआ था। लेकिन इस मामले में अब नाटकीय मोड़ आ गया है। दरअसल 18 साल की जिस लड़की का अपहरण हुआ था, उसने खुद एक वीडियो जारी करके अपहरण करने वाले को अपना ब्वॉयफ्रैंड बताया है। लड़की ने वीडियो में दावा किया है कि उसका अपहरण नहीं हुआ है, बल्कि वह अपने प्रेमी के साथ शादी करने के लिए गई थी। उसके बाद से यह वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है।

Big #Twist in the kidnapping case of #RajannaSircilla dist, the girl who was allegedly kidnapped, releases video saying she has now got married to her lover in temple, Says she was in love with him since 4 year but parents refused to accept as he was a dalit.#Telangana #lovers pic.twitter.com/r1f9Hh8Hxq