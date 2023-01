तेलंगाना सरकार ने शुरू की Kanti Velugu कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत

तेलंगाना में केसीआर सरकार की ओर से लोकप्रिय कांति वेलुगु योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। इसके तहत 1.5 करोड़ लोगों के मुफ्त नेत्र जांच की जाएगी। चश्में और दवाइयां भी फ्री में दी जाएंगी।

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की सरकार ने अपनी लोकप्रिय कांति वेलुगु योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। यह योजना राज्य के सभी 33 जिलों में लॉन्च हुई है। इस दौरान प्रदेश भर में मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों की ओर सामूहिक नेत्र जांच शिविरों का आयोजन कराया गया है। इसके साथ ही आने वाले 100 दिनों तक राज्य के हर ग्राम पंचायतों और नगरपालिका वार्डों में करीब 1.5 करोड़ लोगों की आंखों की मुफ्त जांच की जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि इस कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को मुफ्त दवाई के साथ चश्मे भी फ्री उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है।

तेलंगाना कांति वेलुगु योजना के दूसरे चरण की शुरुआत

दरअसल, कांति वेलुगु योजना के दूसरे चरण की शुरुआत औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बीते बुधवार को ही खम्मम जिले से की थी। इस दौरान उन्होंने खम्मम में एक नया जिला कलेक्ट्रेट परिसर का भी उद्घाटन किया था। यह एक बहुत ही मेगा इवेंट था, जिसमें केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए थे। बाकी कई प्रदेशों के नेताओं को भी इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया था।

'पूरे देश के लिए रोल मॉडल बनी कांति वेलुगु योजना'

बाद में गुरुवार को जो कांति वेलुगु योजना से जुड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ उसमें हैदराबाद के अमीरपेट इलाके में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव और पशुपालन मंत्री टी श्रीनिवास यादव ने एक नेत्र शिविर का उद्घाटन किया है। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि इस कार्यक्रम का लक्ष्य अंधापन-मुक्त तेलंगाना बनाना है। इस अवसर पर मंत्रियों ने लाभार्थियों को चश्में भी आवंटित किए। राव का कहना था कि कांति वेलुगु अब पूरे देश के लिए भी रोल मॉडल बन चुका है।

उनके मुताबिक तेलंगाना के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि कांति वेलुगु को लागू होते हुए देखने के लिए अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे और इसके बारे में खुद समझा। यहां से इस तरह की योजना को वे अपने-अपने राज्यों में भी अमल में ला सकेंगे। केसीआर सरकार की कई जन-कल्याण योजनाएं हैं, जो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय बताई जाती हैं। उनमें से कांति वेलुगु योजना काफी चर्चित और सफल मानी जाती है।

English summary

The second phase of Telangana's popular eye screening scheme Kanti Velugu has begun. During this free eye checkup, medicines and spectacles will be distributed to 1.5 crore people