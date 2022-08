बिहार जाएंगे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, नीतीश कुमार से करेंगे भेंट

India

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 31 अगस्त को बिहार का दौरा करेंगे। इस दौरान वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भेंट करेंगे। वहीं गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। इसके अलावा वो राज्य में हाल ही में हुई दुर्घटना में मारे गए बिहार के श्रमिकों के परिवारों को चेक प्रदान करेंगे।

Telangana CM K Chandrashekhar Rao to visit Bihar on August 31st.

CM will provide financial assistance to the families of Indian soldiers who lost their lives in Galwan valley & to the families of 12 Bihar workers who died in a recent accident.

