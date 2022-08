Telangana CM KCR protest : नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से इनकार, PM मोदी को लिखा पत्र

India

oi-Jyoti Bhaskar

हैदराबाद, 06 अगस्त : तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार के विरोध में नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल नहीं होने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वे विरोध के रूप में रविवार को दिल्ली में होने वाली NITI Aayog Governing Council meeting में शामिल नहीं होंगे।

सीएम केसीआर ने नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल नहीं होने के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा, राज्यों को केंद्र से जरूरी मदद नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि राज्यों के लोगों को अधिकतम लाभ मिले, उनकी जरूरतों के मुताबिक योजनाएं बनाई जा सकें, इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों को जरूरी लचीलापन नहीं दे रही है। उन्होंने पीएम मोदी को लिखे पत्र में केंद्र के खिलाफ नाराजगी भी व्यक्त की है।

The letter by CM Telangana KCR, goes on to add, "I find the center micro-managing schemes, giving complete go by to state-specific needs which are best left to individual states."