12वीं क्लास की छात्रा की मौत का आक्रोश, जांच और इंसाफ की मांग के दौरान हिंसा-आगजनी

India

oi-Jyoti Bhaskar

चेन्नई, 17 जुलाई : तमिलनाडु में स्कूली छात्रा की मौत (Chennai School girl) से आक्रोशित लोगों ने सड़कों पर हिंसा का सहारा लिया है। कल्लाकुरिची में स्कूली बसों में आग लगाने का वीडियो सामने आया है। स्थानीय लोग छात्रा की मौत मामले में जांच और इंसाफ की मांग कर रहे हैं।

तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में हिंसा के संबंध में समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक एक स्कूल में प्रवेश करने वाले प्रदर्शनकारियों ने हिंसा का सहारा लिया है। बसों में आग लगा दी गई। तोड़फोड़ के कारण स्कूल की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। आक्रोशित लोगों की मांग है कि 12वीं कक्षा की एक लड़की की मौत के मामले में इंसाफ की मांग की है।

#WATCH Tamil Nadu | Violence broke out in Kallakurichi with protesters entering a school, setting buses ablaze, vandalizing school property as they sought justice over the death of a Class 12 girl pic.twitter.com/gntDjuC2Zx

कल्लाकुरिची हिंसा पर तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सी सिलेंद्र बाबू ने बताया, स्कूली छात्रा की प्राकृतिक कारणों से मौत हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। माता-पिता ने एक और पोस्टमॉर्टम के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लोगों का छोटा समूह स्कूल में विरोध करने आया। पुलिस ने व्यवस्था की थाी लेकिन मौत से आक्रोशित स्थानीय लोग बड़ी संख्या में जुटे और हिंसा का सहारा लिया।

Chennai| Instead of peaceful protest, they started attacking. Had to lathi-charge. Now, added 500 police personnel have been sent. We want to arrest all accused who attacked a school, no one would be spared. We have videos as well: C Sylendra Babu, TN DGP on Kallakurichi violence pic.twitter.com/CvI4ombWt5