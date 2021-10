T20 WC 2021: 'मारो मुझे मारो' कहने वाले फैन मोमिन की वापसी, कहा- 'PAK को जीतना ही पड़ेगा'

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर। टी20 वर्ल्ड कप में 24 अक्टूबर को भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मैच खेला जाना है। इस मैच को लेकर दोनों तरफ के फैंस बहुत ज्यादा उत्साहित हैं तो वहीं इस बीच 'मुझे मारो, मुझे मारो ' वीडियो से चर्चा में आए पाकिस्तान के फैन मोमिन साकिब एक बार फिर से चर्चित हो गए हैं। उन्होंने अपना एक नया वीडियो अपलोड किया है, जिसमें वो बहुत ही इमोशनल होकर कह रहे हैं कि 'पाकिस्तान को भारत को हराना ही पड़ेगा।'

English summary

'Maaro, mujhe maaro' Pak fan Momin Saqib now back ahead of India vs Pak T20 World Cup 2021 match, Here is his new emotional video, please have a look.