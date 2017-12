विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 5 पाकिस्तानी बच्चों को दिया मेडिकल वीजा

नई दिल्ली। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गुरुवार को 5 पाकिस्तानी बच्चों को भारत में इलाज के लिए मेडिकल वीजा देने की घोषणा की। इनमें एक 10 महीने का बच्चा भी शामिल है। सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर बताया, 'पांच पाकिस्तानी बच्चों- मुहम्मद अहमद (10 माह), अबुजार (7 साल), मोहित (7 साल), जैनब शहजादी (8 साल) और मुहम्मद जैन असलम (9 साल) के मेडिकल वीजा के लिए आवेदन आए थे। हमने इन सभी बच्चों को भारत में इलाज लिए मेडिकल वीजा देने की घोषणा करते हैं।'

सुषमा स्वराज ने इसके साथ ही दो अन्य पाकिस्तानी नागरिकों को भी मेडिकल वीजा देने का ऐलान किया है। सुषमा स्वराज ने जानकारी देते हुए बताया, 'पाकिस्तानी नागरिक अल्ताफ हुसैन और आमिर राजा ने भी मेडिकल वीजा के लिए आवेदन किया था। पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग की सिफारिश पर हमने इनक मेडिकल वीजा के आवेदन को भी स्वीकार कर लिया है।'

There is a request for medical visa from some Pakistani children - Muhammad Ahmad (10 months), Abuzar (7 yrs), Mohit (7 yrs), Zainab Shahzadi (8 yrs) and Muhammad Zain Aslam (9 yrs). We grant visa for all these Pakistani children for their treatment in India.