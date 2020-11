'हम लाइन में खड़े थे, लेकिन सुशील जी आए और VVIP की तरह वोट डाल चले गए', स्पेशल ट्रीटमेंट से खफा हुए लोग

India

पटना: Bihar Election 2020: बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए आज 3 नवंबर को वोटिंग जारी है। (Bihar Assembly Election Second Phase) मंगलवार राजधानी पटना में तकरीबन सुबह 7 बजे के आस-पास राज्य के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) मतदान करने के लिए पहुंचे थे। पटना मतदान केंद्र 49 पर राजेंद्र नगर में सेंट जोसेफ स्कूल में वोट डालने के लिए सुशील कुमार मोदी गए थे। लेकिन उनके वोट डालने के तरीके से वहां पोलिंग बूथ पर मौदूज लोग नाराज दिख हैं। लोगों ने कहा है कि हम सुबह से लाइन में लगे थे और सुशील कुमार मोदी जी आए और 15 मिनट में वोट डालकर निकल गए।

न्यूज एजेंसी के मुताबिक राजेंद्र नगर में सेंट जोसेफ स्कूल में वोट डालने के लिए अपनी पारी का इंतजार करते एक स्थानीय ने कहा "हम अपना वोट डालने के लिए अपनी बारी का लाइन में खड़े होकर सुबह से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सुशील जी अभी आए, अपना वोट डाला चले गए। वो वीवीआईपी हैं।"

सुशील कुमार मोदी को मतदान केंद्र पर मिले वीवीआईपी ट्रीटमेंट से वहां के लोग खफा दिखे हैं। असल में हुआ ये कि सुशील कुमार मोदी राजेंद्र नगर में सेंट जोसेफ स्कूल में वोट डालने के लिए पहुंचे, उन्हें वोट डालने में 15 मिनट का भी वक्त नहीं लगा। वो आए और सीधे उनसे वोट ले लिया गया। बाकी लोग उस मतदान केंद्र पर सुबह 6 बजे से लाइन लगाकर खड़े थे।

