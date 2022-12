'सुशांत सिंह राजपूत की हुई थी हत्या, शरीर पर थे चोट के निशान', पोस्टमार्टम करने वाले शख्स का बड़ा खुलासा

सुशांत सिंह राजपूत मामले पर लगभग 2 साल बाद पोस्टमार्टम करने वाले शख्स ने बड़ा बयान दिया है। शख्स ने कहा कि सुशांत की हत्या की गई थी।

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत 2020 में अपने बांद्रा स्थित घर में रहस्यमयी तरीके से मृत पाए गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था कि उनकी मौत फंदे से लटकने के दौरान सांस रुक जाने की वजह से हुई थी। अब इसके दो साल बाद मुंबई स्थित कूपर अस्पताल के मुर्दाघर के सेवक रूपकुमार शाह का बड़ा बयान आया है। जिससे सुशांत सिंह राजपूत के मौत पर एक फिर बहस छिड़ सकती है।

#WATCH | "When I saw Sushant Singh Rajput's body it didn't appear to be a case of suicide. Injuries marks were there on his body. I went to my senior but he said we will discuss it later," says Roopkumar Shah, Mortuary Servant, Cooper Hospital, Mumbai pic.twitter.com/NOXAsaI8uH