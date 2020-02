निर्भया गैंगरेप और मर्डर के दोषी विनय की पैंतरेबाजी हुई फेल, SC ने खारिज की दोनों याचिकाएं

India

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप के दोषियों में से एक विनय शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है। मौत को दौषी वियन की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की न्यायधीश आर भानुमति ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी विनय की राष्ट्रपति की दया याचिका खारिज करने के खिलाफ दायर की गई पिटीशन को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश ने उसकी उस याचिका को भी खारिज कर दिया है जिसमें उसकी मानसिक स्थिति खराब होने का दावा किया गया था।

शुक्रवार को जस्टिस अशोक भूषण और ए. एस. बोपन्ना के साथ जस्टिस आर. भानुमति की अध्यक्षता वाली पीठ निर्भया गैंगरेप और मर्डर के दोषियों से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इसमें वह केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा दायर की गई वह याचिका भी थी जिसमें दोषियों को अलग-अलग फांसी दिए जाने की मांग की गई है। लेकिन दोषी विनय कुमार शर्मा की याचिका पर सुनवाई करने के बाद जस्टिस आर भानुमति की तबीयत खराब हो गई जिस वजह से कोर्ट को स्थगित कर दिया गया है।

Supreme Court also said in its order, that the medical reports said that Vinay is psychologically fit and his medical condition is stable.

