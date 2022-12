हिमाचल-दिल्ली में भाजपा की हार पर खुश हुए सुब्रमण्यम स्वामी, बताया 2024 में विपक्ष की जीत का फॉर्मूला

हिमाचल-दिल्ली में भाजपा की हार पर सुब्रमण्यम स्वामी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए विपक्ष में कोई राजनीतिक कार्टेल नहीं उभरना चाहिए।

पूर्व राज्यसभा सदस्य और भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने गुजरात, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव और दिल्ली एमसीडी चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तीन में दो राज्यों के चुनावों में भाजपा की हार से यह सबक मिलता है कि आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा को हराने के लिए राजनीतिक कार्टेल नहीं उभरने चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान की मोदी सरकार अर्थव्यवस्था में सुधार और कुछ महत्वाकांक्षी देशों के साथ व्यवहार करने में विफल रही है।

