पुलिस इंस्पेक्टर ने पेश की मिसाल, गाड़ी ठोकने पर खुद का काटा चालान

श्रीनगर। अब तक आपने ऐसे कई पुलिसवालों को देखा होगा जो अपनी वर्दी की धौंस दिखाकर फ्री का खाना, फ्री का सामान और फ्री में सफर कर लेते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पुलिसवाले से मिलवा रहे हैं जिसने अपने काम से एक ऐसा मिसाल पेश किया कि लोगों को उसने संदेश मिले। इस पुलिस सब इंस्पेक्टर की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है।

जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में तैनात एसआई मसरूर अली ने एक गाड़ी को नुकसान पहुंचाने पर खुद का चालान काट दिया। मसरूर की गाड़ी से जिले के जंगलात मंडी अस्पताल में पार्किंग में खड़ी एक कार को टक्कर लग गई। इसके बाद उन्होंने बिना देर किए फौरन चालान बुक मंगवाया और खुद के नाम का ही चालान काटकर फाइन भरी और रसीद को एक पत्र के साथ गाड़ी पर ही रख दिया।

जिस गाड़ी का नुकसान हुआ था वो अस्पताल के एक डक्टर की थी। चालान की पर्ची देखकर डॉक्टर ने उस नोट को सोशल मीडिया पर शेयर कर मसरूर की ईमानदारी की तारीफ की। सोशल मीडिया पर ये पोस्ट तेजी से वायरल हो गया। डॉक्टर ने अपने पोस्ट में लिखा कि जो नेकदिली एसआई मसरूर ने दिखाई है उस नेककदमी से वह अपनी जमीन पर सुरक्षित और सहज महसूस करते हैं।

Unimaginable but exemplary !

SI Masroor Ali of J&K Police has imposed a fine on himself for hitting a parked car inside the premises of Janglat Mandi Hospital of the town.

Mansoor Bhai,ur honesty n integrity is imitable💪💐👏 pic.twitter.com/rBOAOPVstO