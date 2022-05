आउटेज की वजह से Instagram ऐप हुआ डाउन, यूजर्स हुए परेशान

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 25 मई: सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम की सर्विस अचानक डाउन हो गई, जिसके बाद यूजर्स उसका गुस्सा लगातार ट्विटर पर निकाल रहे हैं। यूजर्स ट्वीट के जरिए इंस्टा के डाउन होने की शिकायत कर रहे हैं। डाउन डिटेक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टाग्राम आउटेज की परेशानी के चलते काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से यूजर्स अपना अकाउंट नहीं चला पा रहे हैं। हालांकि अब इंस्टा फिर से काम कर रहा है।

काफी देर तक परेशानी झेलने के बाद आखिरकार इंस्टाग्राम फिर से लौट आया। ट्विटर पर यूजर्स ने बताया कि जैसे ही अपना इंस्टा अकाउंट ओपन किया, वो Error दिखाने लगा, जिसके बाद ट्विटर पर लोगों ने अपना गुस्सा निकाला। दरअसल, बुधवार सुबह 10 बजे से 12 बजे तक हजारों यूजर्स इस परेशानी से जूझते नजर आए। देश के लगभग हर शहर से इंस्टा के डाउन होने की शिकायत आना शुरू हो गई।

is instagram down? i keep trying to log into my account and it keeps saying error feedback_required