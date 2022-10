India

Shrikant Tyagi : नोएडा की हाउसिंग सोसाइटी में महिला को खुलेआम गाली देने वाला भाजपा का स्‍वघोषित राजनेता श्रीकांत त्‍यागी को कोर्ट से गुरुवार को रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद 34 वर्षीय गालीबाज श्रीकांत त्यागी अपने घर पहुंचा तो उसका परिवार खुशी से झूम उठा। वहीं पत्‍नी ने पति की रिहाई पर खुशी जताते हुए जानिए क्‍या कहा?

बता दें श्रीकांत त्‍यागी वो ही नेता हैं जिसने नोएडा में एक हाउसिंग सोसाइटी में एक महिला को गाली दी थी और हाथापाई की थी जिसका वीडियो जमकर वायरल हुआ था। महिला को गाली देने और उसके साथ मारपीट करने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया था। वहीं लुकसर जेल में दो महीने से अधिक सजा काटने के बाद गुरुवार की शाम जेल से रिहा होकर श्रीकांत त्‍यागी अपने घर पहुंचा।

बता दें त्यागी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को जमानत दे दी थी। गुरुवार को ही सूरजपुर कोर्ट ने रिहाई का आदेश जारी किया था। त्यागी की पत्नी अनु ने कहा कि वह इस खबर से उत्साहित हैं और हम त्यागी समुदाय के उनके अंतहीन समर्थन के लिए आभारी हैं। उनके घर आने के बाद हम अपने सभी समर्थकों के बीच मिठाई बांटेंगे। दिवाली मेरे और मेरे बच्चों के लिए खास होगी क्योंकि हम इसे उनके साथ मनाएंगे।"

