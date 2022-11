Shraddha Murder Case: एक ही हथियार से किए थे आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े, पूछताछ में कुबूल किया गुनाह

India

oi-Neeraj Kumar Yadav

श्रद्धा वाकर की हत्या मामले में दिल्ली पुलिस ने आफताब अमीन पूनावाला के एक कॉमन दोस्त को भी पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया है। यह वही दोस्त है, जिसने श्रद्धा वाकर के पिता को उसके गायब होने की खबर दी थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कॉमन दोस्त से भी पूछताछ की जा रही है, ताकी अन्य पहलुओं की जांच की जा सके।

आफताब ने मिनी आरी से किया था शव के 35 टुकड़े

श्रद्धा हत्याकांड मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने बताया कि आफताब ने मिनी आरी से श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे। फिलहाल अभी मिनी आरी को बरामद नहीं किया जा सका है। पुलिस के मुताबिक आफताब पहले पुलिस को कन्फ्यूज करने के लिए कोई जानकारी नहीं दे रहा था। पुलिस से पूछताछ में वह यही एक बात कहता था कि श्रद्धा लड़ाई करके चली गई है। हालांकि, जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया।

As per police, only one weapon was used to chop Shraddha’s body parts. Aftab had used a mini saw to chop off the body parts. The mini saw is yet to be recovered.Aftab broke down after they grilled him when he gave confused timelines of when Shraddha left him: Delhi Police Sources