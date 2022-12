श्रद्धा केस लव जिहाद की एक सच्चाई है, असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने किस आधार पर किया दावा ? जानिए

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दिल्ली की श्रद्धा हत्याकांड को लव जिहाद देश की सच्चाई बताया है। उन्होंने कहा लव जिहाद मकसद के लिए होता है,जो पूरा नहीं होने पर श्रद्धा जैसे केस देखने को मिलते हैं।

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

श्रद्धा मर्डर केस को लेकर असम के मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा दावा किया है। उनके मुताबिक यह घटना इस बात का सबूत है कि लव जिहाद जैसी सच्चाई देश में मौजूद है। उन्होंने एक समाचार चैनल को दिए एक इंटरव्यू में यह बात कही है और इस पर रोक लगाने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाए जाने की भी वकालत की है। दिल्ली के श्रद्धा वाकर हत्याकांड ने पूरी मानवता को हिला कर रख दिया है। इस घटना में आरोपी आफताब पूनावाला से पूछताछ में रोज जो नए खुलासे हो रहे हैं, वह उसके आपराधिक और खतरनाक मानसिकता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं।

English summary

Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma has cited the Shraddha murder case and said that love jihad has become the reality of the country. He has demanded strict law