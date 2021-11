'मिस्टर थरूर संसद महिलाओं के साथ सेल्फी के लिए नहीं है', ट्रोल हुए नेता तो TMC सांसद मिमी ने दिया करारा जवाब

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 30 नवंबर: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर इन दिनों संसद से महिला सांसदों के साथ एक सेल्फी शेयर करने को लेकर जमकर ट्र्रोल किए जा रहे हैं। लोकसभा में शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार (29 नवंबर) को शशि थरूर ने महिला सांसदों के साथ एक सेल्फी अपने ट्विटर पर शेयर की। फोटो को शेयर कर थरूर ने लिखा, कौन कहता है कि लोकसभा "काम करने के लिए आकर्षक जगह" है। सांसद शशि थरूर के इस फोटो और लिखे गए कैप्शन को लेकर उनकी आलोचन हो रही है। कई राजनेताओं ने थरूर पर कटाक्ष किया है। लेकिन अब सेल्फी में दिख रहीं तृणमूल कांग्रेस की सांसद और बंगाली अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती ने थरूर का समर्थन किया है।

Mr. Tharoor, Loksabha is for Legislation not for taking selfies with women and calling them "Attractive". You are settling a wrong precedent for future MPs.

