'हमारे दुश्मनों को यह समझना चाहिए...' पीएम मोदी पर बिलावल भुट्टो की टिप्पणी पर शशि थरूर का जवाब

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के पीएम मोदी पर दिए विवादित बयान पर भूपेश बघेल के बयान का समर्थन किया।

India

oi-Love Gaur

Shashi Tharoor Supported Bhupesh Baghel's Statement: पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर हंगामा मचा हुआ है। भाजपा ने देशभर में पाक विदेश मंत्री के आक्रोश जाहिर करते हुए पुतले फूंके। इधर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाकिस्तान को खरी-खरी सुनाते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी करने की क्या हैसियत तुम्हारी? जिसका समर्थन करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रविवार को कहा कि जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खड़े होने की बात आती है तो देश एक साथ खड़ा होता है।

कांग्रेस वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भूपेश बघेल के बयान को रीट्वीट करते हुए लिखा कि जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए खड़े होने की बात आती है तो हम सब एक हैं। हमारे दुश्मनों और शुभचिंतकों को यह समझने की सलाह दी जाएगी कि भारत में, जब हमारे देश का स्वाभिमान शामिल होता है तो राजनीति बंद हो जाती है।

When it comes to standing up for the country internationally, we are all one. Our enemies & ill-wishers would be well-advised to understand that in India, politics stops when our nation's self-respect is involved. @bhupeshbaghel @INCIndia @ProfCong @PMOIndia https://t.co/kngzcuZLbA