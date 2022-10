Shashi Tharoor:कई शादियों के लिए सुर्खियों में आ चुके पूर्व राजनयिक, जो मंजे हुए नेता बन गए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Shashi Tharoor पिछले करीब डेढ़ दशकों से ही भारत की राजनीति में सक्रिय हैं। लेकिन, उन्होंने देश की सियासत में अपनी एक विशेष पहचान कायम कर ली है। वह केरल की तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से 2019 में लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। वे संयुक्त राष्ट्र से लौटे और 2009 में पहला ही चुनाव कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर केरल की राजधानी की सीट से जीत गए। अगर शशि थरूर के व्यक्तित्व की बात करें तो वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उन्होंने कांग्रेस सांसद के रूप में जितना वक्त भारतीय राजनीति को दिया है, उससे लगभग दोगुना समय अंतरराष्ट्रीय सिविल सर्वेंट के तौर पर निभाकर आए है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उनका आज भी एक अलग स्थान है। उनकी प्रतिभा की तरह ही उनका अनुभव भी बहुआयामी है। 9 मार्च, 1956 को लंदन में जन्मे शशि थरूर अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं तो अपनी गतिविधियों की वजह से अक्सर विवादों में भी आते रहे हैं।

English summary

Shashi Tharoor has played an international and national political career spanning nearly four and a half decades. He has gained a lot of experience in parliamentary politics as well. Check out the details of their wealth and marriages