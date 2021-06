India

oi-Bhavna Pandey

मुंबई, 23 जून। बॉलीवुड एक्‍टर शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी अपने समय की हिट जोड़ी है। करण जौहर की 2001 की फिल्म कभी खुशी कभी गम में शाहरुख खान और काजोल खूब पसंद की गई थी। ऑल टाइम फेवरेट काजोल और शाहरूख खान की जोड़ी ने कभी खुशी कभी गम में पति-पत्‍नी का किरदार निभाया था। इस फिल्‍म के एक इमोशनल सीन पर वर्षों बाद सोशल मीडिया पर फनी मीम बनाकर इस्‍तेमाल किया गया है। जिसे देखकर आप भी हंस पड़ेगे।

When #MumbaiRains trends the entire day and you don't live in Mumbai. #VivaahMemes #jallijiyememes #jallijiyememes pic.twitter.com/8UVO44zm7F

English summary

Shahrukh Khan and Kajol's Kabhi Khushi Kabhie Gham film made memes on the scene, why did the user say the lid of the mixer