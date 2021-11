अनिल घनवट के निशाने पर केंद्र सरकार, कहा- हम MSP के खिलाफ नहीं है लेकिन...

नई दिल्ली, 22 नवंबर। तीनों विवादित कृषि कानून की वापसी पर एक बार फिर से एससी गठित समिति के सदस्य अनिल घनवट ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अनिल घनवट ने कहा कि हम एमएसपी के खिलाफ नहीं है लेकिन इससे किसानों को जो परेशानी होगी वो बहुत ही गंभीर होगी। अगर एमएसपी कानून बने तो किसान अपनी- अपनी फसलों पर एमएसपी की मांग करेंगे। ऐसा करने बाद अंत में किसी के पास भी कमाई के लिए कुछ भी नहीं बचेगा।

उन्होंने आगे कहा कि ये काफी दुर्भाग्यपू्र्ण है कि सरकार ने इस कानून को वापस ले लिया है क्योंकि देश में कृषि की स्थिति इस वक्त इतनी खास नहीं है। ऐसे में बाद ये कदम अच्छा साबित नहीं होगा।

We're not against MSP but open-ended procurement is a problem. We require 41 lakh tonnes of grains for buffer stock but procured 110 lakh tonnes. If MSP law is made,all farmers will demand MSP on their crops &no one will be in a position to earn anything out of that: Anil Ghanwat pic.twitter.com/wOVxcPe80w — ANI (@ANI) November 22, 2021

दोनों पक्षों से की थी बातचीत

इससे पहले भी अनिल घनवट ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि केंद्र सरकार ने किसानों की बेहतरी के बजाय राजनीति को चुना और कानून को वापस ले लिया। अनिल घनवट ने आगे कहा कि इन तीनों कानून को लेकर हमने गहरा अध्ययन किया था और दोनों पक्षों से बातचीत भी की थी।

It's very unfortunate that farm laws were taken back. Farmers were demanding reforms for last 40 yrs. This is not a good step. The existing system of agriculture is not enough: Anil Ghanwat, member of SC-formed committee on three farm laws pic.twitter.com/Z9GvtDIduv — ANI (@ANI) November 22, 2021

सरकार का सिर्फ एक लक्ष्य

हमने पूरी बातचीत ध्यान में रखते हुए कानूनों में कई सुधार और समाधान के बारे में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। हालांकि केंद्र सरकार ने उन सभी समाधानों का इस्तेमाल करने के बजाय कानून को ही वापस ले लिया क्योंकि वो सिर्फ उत्तर प्रदेश और पंजाब का चुनाव जीतना चाहते हैं।

आज लखनऊ में हुई महापंचायत

कृषि कानून के वापस होने के बाद आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसान महापंचायत रखी गई। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा, बहुत बड़ी संख्या में लोग रैली में आए हैं। ये अलग-अलग संगठन के लोग हैं लेकिन सबके मुद्दे एक हैं। दिल्ली की कोठियों में जो बैठे थे, उनको समझाने में हमें 12 महीने लगे। एक साल बाद वो समझे कि इससे नुकसान है। कटाक्ष किया है जैसे कोई लड़कर भाग रहा है और गाली दे रहा है। किसानों को बांटते हुए कुछ लोग कह रहे हैं। अब माफी मांगने से किसानों को रेट नहीं मिलेगी, देश मे दाम एमएसपी का कानून बनाने से रेट मिलेंगे।

