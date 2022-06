अभिषेक बनर्जी का नाम लिए बगैर सौमित्र खान ने की अभद्र टिप्पणी, बोले- 'भाई' को जूता मारने को तैयार हूं लेकिन...

India

नई दिल्ली, 13 जून : पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर से बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने विवादित बयान दिया। वे टीएमसी सांसद और पार्टी के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का नाम लिए बगैर उन पर तंज कसते हुए विवाद में फंस गए। बीजेपी छोड़ने के सवाल पर सौमित्र खान ने कहा कि मैं 'भाईपो' को जूतों से मारने के लिए तैयार हूं लेकिन उनके अधीन राजनीति करने को तैयार नहीं हूं। इसके बाद सौमित्र के बयान का तृणमूल ने करारा जवाब दिया है।

बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह हाल ही में तृणमूल में वापसी की है। इसी कड़ी में सौमित्र खान ने रविवार की रात बिष्णुपुर के बहादुरगंज में अभिषेक बनर्जी का नाम लिए बगैर उनपर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि कभी मत सोचो कि सौमित्र खान किसी अन्य पार्टी में जाएंगे। जरूरत पड़ने पर मैं मरने के लिए तैयार हूं लेकिन 'भाईपो' के आगे कभी नहीं झुकूंगा। मैं 'भाईपो' को जूते से मारने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके अंदर राजनीति करने के लिए नहीं।

टीएमसी ने दिया ये जवाब

इसके बाद टीएमसी के बिष्णुपुर संगठनात्मक जिलाध्यक्ष आलोक मुखर्जी ने सौमित्र खान की टिप्पणियों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी से राजनीति सीखी और सांसद बने और नाम कमाया। आज वह जमीनी स्तर पर उतरने के लिए हाथ-पांव मार रहे हैं। ऐसे में वह अभिषेक का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसी बात कह रहे हैं। लेकिन पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता सौमित्र को किसी भी तरह से तृणमूल में शामिल नहीं होने देना चाहते हैं।

