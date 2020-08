India

oi-Bhavna Pandey

मुंबई। सुपरस्टार संजय दत्त इन दिनों फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे हैं , जिसका पता उन्‍हें पिछले हफ्ते ही चला है। खबरों के अनुसार उनके फेफड़ों का कैंसर एडवांस स्‍टेज पर है,जिसके इलाज के लिए उन्हें सिंगापुर जाना था। लेकिन मंगलवार को अचानक उन्‍हें फिर से मुंबई के कोकिलाबेन हास्पिटल में भर्ती करवाया गया। मुंबई स्थित अपने घर से हॉस्पिटल के लिए जाते समय मीडिया से रुबरु संजय दत्‍त ने इमोशनल होकर एक ही बात कही कि .....

Mumbai: Actor Sanjay Dutt leaves from his residence for Kokilaben Hospital. He says, "Pray for me." (Earlier visuals)

He was diagnosed with lung cancer last week. pic.twitter.com/4gp8twQPxE