ओडिशा: PM के कार्यक्रम से पहले सपा ने निकाली बैलगाड़ी रैली, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों का खिलाफ प्रदर्शन

भुवनेश्वर। एनडीए सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर आज प्रधानमंत्री ओडिशा के कटक में अपने सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे थे। एक ओर पीएम सरकारी की कामयाबी गिनवा रहे थे तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी बैलगाड़ी रैली निकलाकर उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। ओडिशा में समाजवादी पार्टी कमेटी ने पीएम के कार्यक्रम के दौरान बैलगाड़ी रैली निकालकर पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाया।

Samajwadi Party Odisha State Committee’s Bullock Cart rally at the PrimeMinister's program in Odisha to protest against skyrocketing of petrol, diesel and cooking gas prices hike!

We hope someone will finally listen and understand. pic.twitter.com/pccnkJwxRv